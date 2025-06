Russo: “Fuoriuscita di liquami sul torrente San Filippo”

Il consigliere del Pd: "Chiediamo un intervento urgente all'Amam"

MESSINA – “Chiediamo un immediato intervento di eliminazione della copiosa fuoriuscita di liquami sul letto del torrente San Filippo. In particolare, ho scritto al direttore generale di Amam, Davide Maimone. A ridosso del villaggio Unrra, la fuoriuscita risulta essere attiva da diverso tempo, vista la vegetazione che accompagna il ruscello fognario fino a mare”. Così il consigliere comunale del Partito democratico, Alessandro Russo.

Quando si tratta di liquami, occorre sempre la verifica di Amam ma Russo non ha dubbi, “vista la colorazione e il cattivo odore che si sprigiona. La presenza di folta vegetazione lungo il puteolente ruscelletto indica una presenza non temporanea della fuoriuscita. Si chiede di poter comprendere le ragioni che causano tale effetto, se Amam sia a conoscenza del problema e quali misure di riparazione o sistemazione intenda porre in essere per risolvere il grave disservizio. La fuoriuscita di liquami si versa direttamente a mare e, stanti le alte temperature della stagione estiva, oltre al grave danno ambientale, comporta anche la possibilità di rischio per l’igiene pubblica dei residenti in zona”, conclude il consigliere del Pd.

