Russo: “Il campo progressista doveva crederci di più”, dal caso Musolino al caos Pd anatomia di una crisi

Lo sconforto della candidata. Dalla senatrice al comizio finale di Scurria all'analisi di Alessandro Russo sul flop del centrosinistra: tutti i segni di una crisi profonda

MESSINA – “Antonella Russo sindaca non l’ho vista nei post e nelle incitazioni al voto. Io ho sempre creduto nel campo progressista. E avrei voluto che anche altri ci avessero creduto di più di quanto hanno fatto. La candidata sindaca sembra comunque ottenere più voti delle liste del centrosinistra. E nel 2018 e 2022 non era avvenuto. Ma le sole due liste ci hanno penalizzato”. La solitudine percepita dalla candidata sindaca del centrosinistra e i malumori interni al Partito democratico, ed espressi da Alessandro Russo, sono due temi destinati a rimanere centrali nel dibattito interno al Pd e al campo largo messinese dopo la sconfitta sonora alle ammministrative a Messina.

Né si può negare che la distanza di alcuni esponenti del centrosinistra abbia trovato una concretizzazione simbolica (smentita sul piano politico a Tempostretto dalla diretta interessata) nel saluto e nell’abbraccio della senatrice Dafne Musolino, esponente di Italia Viva, per l’assessora designata Carlotta Previti (ex collega delle Giunte De Luca e Basile) e l’assessora regionale Amata al comizio finale di Marcello Scurria. Da parte sua, la senatrice, nel momento in cui abbiamo sottolineato che questa presenza (nella foto in basso il saluto con Previti) appariva come una crepa nel centrosinistra, ha risposto che si è trattato di un gesto non dettato da motivazioni politiche e frutto di un’antica amicizia.

Tuttavia, è indubbio che la presenza di Musolino al comizio e festa conclusiva del candidato del centrodestra, a Piazza Casa Pia, abbia assunto inevitabilmente una valenza politica, facendo parte del centrosinistra.

In più, il consigliere uscente e ricandidato Alessandro Russo ha evidenziato che il disastro del Partito democratico non è frutto del caso: “Non sappiamo più parlare al nostro elettorato e alla cittadinanza. Siamo spariti dalle periferie e non siamo credibili. Non sappiamo capire la città e questo è il risultato. La verità è che la nostra è una classe dirigente vecchia e di burocrati. E io e Hyerace siamo ormai “vecchi”. Largo ai giovani, insomma”.

Nella foto in evidenza Russo e Musolino con La Vardera e De Luca in occasione della presentazione della lista Movimento Cinquestelle e La Vardera, destinata a rimanere ben sotto il 5 per cento, senza ottenere alcun consigliere.