S. Alessio. Droga nascosta nel cuscino del divano, arrestato 61enne

La perquisizione domiciliare dei carabinieri

S. ALESSIO – Ieri pomeriggio, a Sant’Alessio Siculo, i carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Taormina hanno arrestato un 61enne della provincia di Catania, già noto alle forze dell’ordine, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel particolare, dopo alcuni servizi di osservazione e pedinamento, ritenendo che l’uomo potesse detenere della droga in casa, i carabinieri hanno bussato alla sua porta per eseguire una perquisizione domiciliare che ha permesso di trovare e sequestrare oltre 450 grammi di marijuana contenuta in una busta accuratamente nascosta dentro il cuscino del divano, nonché un bilancino di precisione intriso di residuo di stupefacente e vario materiale verosimilmente utilizzato per il confezionamento.

Il 61enne è stato arrestato e ristretto agli arresti domiciliari a disposizione dell’autorità giudiziaria. La droga è stata invece inviata ai Carabinieri del RIS di Messina per i relativi accertamenti di laboratorio.