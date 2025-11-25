S. Filippo del Mela. Sciotto: “350 lavoratori a rischio alla CTE A2A”

Il deputato regionale di Sud chiama Norda ha ha presentato oggi una richiesta di audizione urgente alla III Commissione Legislativa: "Situazione drammatica"

PALERMO – Il deputato regionale Matteo Sciotto (Sud Chiama Nord) ha presentato oggi una richiesta formale di audizione urgente alla III Commissione Legislativa dell’ARS per affrontare la situazione della centrale CTE A2A di San Filippo del Mela e dell’intero indotto, oggi in stato di forte agitazione a causa della mancanza di un piano industriale chiaro sul futuro del sito.

“Parliamo di un presidio energetico e industriale strategico per la Sicilia – dichiara Sciotto – che da decenni garantisce occupazione e ricadute economiche fondamentali per la Valle del Mela. Oggi, invece, assistiamo a rinvii continui, progetti non realizzati e alla prospettiva di chiusura dei vecchi gruppi termici senza un’alternativa concreta. È inaccettabile lasciare questa comunità nell’incertezza più assoluta”. Secondo la documentazione disponibile, senza l’avvio effettivo dei nuovi impianti programmati, oltre 350 lavoratori, tra personale diretto e indotto, rischiano di perdere il posto. Un impatto «devastante» – sottolinea Sciotto – per un territorio che ricade in area AERCA, già segnato da anni da crisi industriale, perdita di investimenti e chiusura di attività produttive”.

Nella richiesta indirizzata al Presidente della III Commissione, Gaspare Vitrano, il deputato chiede la convocazione rapida di A2A, delle rappresentanze sindacali e dei sindaci dei Comuni interessati, per acquisire un quadro aggiornato e trasparente sulle reali strategie aziendali e per avviare un confronto costruttivo su misure urgenti per tutelare i lavoratori e garantire la continuità produttiva.

“La Regione non può assistere passivamente al rischio di un nuovo disastro occupazionale – prosegue Sciotto –. Servono chiarezza, responsabilità e un impegno concreto affinché il territorio non venga abbandonato. La Commissione affronti subito questo dossier prima che la situazione diventi irreversibile”.