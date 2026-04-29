Società Stretto di Messina, il nuovo presidente è Maurizio Basile

Prende il posto di Giuseppe Recchi

Si è concluso l’iter per il rinnovo del vertice della società incaricata di realizzare l’opera di collegamento tra le due sponde dello Stretto. Maurizio Basile è stato ufficialmente nominato nuovo presidente, succedendo a Giuseppe Recchi, che aveva precedentemente comunicato la propria indisponibilità a proseguire per un ulteriore incarico.

Il nuovo presidente, nato nel 1948, vanta un curriculum di rilievo nel settore dei trasporti e delle infrastrutture, avendo già ricoperto ruoli apicali alla guida di Aeroporti di Roma e dell’azienda di trasporti capitolina Atac. La sua nomina giunge al termine di un confronto tra i soci, che vedono il Ministero dell’Economia come azionista di riferimento, affiancato dall’Anas e dalle amministrazioni regionali di Sicilia e Calabria.

L’insediamento di Basile avviene in un momento cruciale per il progetto. Insieme all’amministratore delegato Pietro Ciucci, il neo-presidente dovrà gestire una fase operativa complessa, caratterizzata dalla necessità di rispondere ai rilievi e alle osservazioni recentemente sollevati dagli organi di controllo e vigilanza, tra cui l’Autorità Nazionale Anticorruzione e la Corte dei Conti.