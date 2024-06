S. Teresa di Riva. Prende forma la spiaggia “bandiera blu”

Lavori in corso per allestire l'arenile con i servizi necessari. Quasi 50mila euro la spesa

S. TERESA – Lavori in corso sulla spiaggia “Bandiera blu” di S. Teresa per preparare al meglio la nuova stagione estiva. Nei giorni scorsi sono stati avviati gli interventi di allestimento delle rampe di accesso, con il posizionamento dei mattonelle per facilitare la fruizione dell’arenile. Saranno inoltre posizionati bagni chimici e realizzate delle mini isole ecologiche con la collocazione di cestini per la raccolta differenziata dei rifiuti. La superficie complessiva interessata da tutti gli interventi è pari a 6326 mq e ciò ha reso necessario il pagamento di quasi 3mila euro di canone demaniale marittimo. Il computo metrico estimativo per i lavori di sistemazione dell’arenile per la messa in sicurezza dei varchi di accesso alla spiaggia e la realizzazione di passerelle, che permettano la fruizione più agevole da parte dei soggetti diversamente abili ed alla persone anziane, ammontano a 44.350 euro.

Gli interventi sono stati affidati tramite Mepa alla ditta Costruzioni Generali Srl, con sede legale in via Coletta a S. Teresa, per un importo di € 27.903,93 oltre Iva ed imprevisti. Il direttore dell’Area di Polizia Municipale, Diego Mangiò, ha firmato un’ordinanza con cui dispone il divieto di sosta lato mare, con rimozione forzata, nei tratti della via Lungomare Giovanni Falcone e della via Lungomare Paolo Borsellino interessati dai lavori di realizzazione delle rampe e delle passerelle per l’accesso all’arenile demaniale e delle postazioni docce.

“Siamo già al lavoro per attrezzare le nostre spiagge di tutto punto per l’inizio della stagione estiva – ha commentato il sindaco Danilo Lo Giudice -. Già dalla scorsa settimana sono state ripristinate tutte le discese a mare eliminando i dislivelli presenti. Adesso stiamo provvedendo alla realizzazione delle rampe e passerelle per rendere agevole la fruizione della spiaggia”. A seguire verranno realizzate anche torrette per bagnini, campetti sportivi e un’area attrezzata per i cani a Bucalo.

