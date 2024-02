S. Teresa. Festeggiati i 100 anni della signora Santa Irrera

L'Amministrazione comunale le ha consegnato una targa come "splendido esempio di longevità"

S. TERESA – L’Amministrazione comunale ha festeggiato i 100 anni della signora Santa Irrera consegnandole una targa come “splendido esempio di longevità”. A casa della signora si sono recate la vicesindaca Annalisa Miano e la presidente del Consiglio comunale Mimma Sturiale. Santa Irrera è stata un’abile sarta ed è madre di due figlie. Da tanti anni vive a S. Teresa con una delle due figlie, Piera Rizzo, e con il genero.



“A lei, da parte del sindaco, dell’Amministrazione comunale e di tutta la comunità santateresina – ha dichiarato l’assessore Miano – vanno i più sinceri auguri e i complimenti per il traguardo raggiunto. Le ho chiesto quale fosse il “segreto” per vivere così a lungo: mi ha risposto che bisogna lamentarsi un pochino…”.