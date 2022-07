S. Teresa, padre Luvarà aprirà la solenne novena in onore della Madonna del Carmelo - Tempostretto

“Sulle orme di Maria la Chiesa cammina in modo sinodale”: al via giovedì i solenni festeggiamenti che si concluderanno il 16 luglio

S. TERESA DI RIVA – Inizierà domani, giovedì 7 luglio sera la novena per la festa della Madonna del Carmelo in S. Teresa di Riva. Ad aprire il solenne periodo di preparazione sarà padre Franco Luvarà, della “Famiglia ecclesiale Missione Chiesa-Mondo”, trattando il tema “Sulle orme di Maria la Chiesa cammina in modo sinodale”.

Per la comunità del Santuario della Madonna del Carmelo (diretto dal parroco, don Ettore Sentimentale) la presenza di padre Luvarà è senz’altro un felicissimo ritorno, dal momento che padre Franco vi era già stato nel periodo in cui padre Salvatore Mercurio era stato fuori parrocchia per motivi di salute. Al di là di questo, tante persone sapendo dal programma della sua presenza alla novena, si sono commosse ed emozionate pensando che proprio don Franco è stato il padre spirituale di molti giovani negli anni ’90, periodo in cui “Chiesa-Mondo” era presente al Convento di Savoca e lui ne era il responsabile. Con i suoi collaboratori ha animato tante realtà ecclesiali del circondario.

Articoli correlati