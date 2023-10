S. Teresa. Relatori d'eccezione per un importante convegno sull'obesità - Tempostretto

Partecipato incontro nel Palazzo della Cultura

S. TERESA – Si è tenuto nel Palazzo della cultura di S. Teresa un importante convegno sull’obesità promosso in sinergia tra il Comune (nella persona dell’assessore alla sanità Gianmarco Lombardo e della consigliera Vanessa triolo), il Centro Diagnostica Fiumara e i presidenti della Fidapa sezione di S.Teresa Valle d’Agrò Osanna Rifatto, della Fidapa sezione Taormina Lucia Lo Giudice, del club Lions S. Teresa Roberto Crisafulli, del club Lions Roccalumera Quasimodo Angela Patti, del club Rotary Taormina Maurizio Noto e dell’associazione Unitre Taormina Carlo Turchetti. Il convegno, in particolare, è stato dedicato al tema dell’obesità e dei disturbi alimentari. In sala stracolma, il pubblico ha ascoltato attentamente i relatori d’eccezione quali: il prof. Navarra, il prof. Giovanelli, il dott. Califano, la dott.ssa Luciana Lombardo, il dott. Bellino, la dott.ssa Triolo, la dott.ssa Gullotta e la dott.ssa Zani.

Dopo il convegno, i presenti si sono dati appuntamento al Teatro Val D’Agrò messo a disposizione da Cettina Sciacca per seguire un intenso monologo sulla tematica, concludendo così una giornata di alto profilo medico e sociale.