S. Teresa. Revoca incarico Pug, Veri prende le distanze da diretta Fb di Bartolotta

La presa di posizione di Santi Veri evidenzia una certa tensione all'interno della minoranza: "Il capogruppo parla a titolo personale"

S. TERESA DI RIVA – Il consigliere comunale di minoranza Santi Veri chiarisce la sua posizione in merito alle recenti dichiarazioni del capogruppo Nino Bartolotta durante una diretta Facebook. “Le affermazioni contenute nella diretta, così come quelle delle dirette precedenti, vengono fatte a titolo personale e non in nome e per conto della mia persona”, precisa Veri. “Ho sempre inteso la politica con spirito di servizio e al di là del ruolo rivestito, voglio continuare ad impegnarmi quotidianamente, lasciando fuori beghe personali o affermazioni che nulla hanno a che vedere con la nostra comunità”.

Veri ribadisce il suo ruolo di garante, ma sottolinea la necessità di fare chiarezza su alcune questioni. “Prendo atto positivamente dell’avvenuta revoca dell’incarico all’ingegnere scelto dall’Amministrazione per il Pug, Piano urbanistico generale”, afferma. Il consigliere conclude annunciando che continuerà il suo impegno quotidiano “chiedendo sempre chiarimenti quando lo riterrò necessario, così come collaborerò nell’esclusivo interesse della cittadinanza”.

