S. Teresa. Ripristinato il doppio senso di marcia nel tratto di lungomare crollato

Ancora un passo avanti verso il ritorno alla normalità

S. TERESA. Si torna a circolare senza limitazioni sul lungomare di S. Teresa. Da questa mattina è stato ripristinato il doppio senso di marcia nel tratto di lungomare interessato dal cedimento. I lavori proseguono a passo da record, come vi abbiamo raccontato qualche giorno fa.

Dopo l’ultimazione della messa in sicurezza del tratto crollato, con interventi di consolidamento e riempimento della voragine creatasi, è stato adesso possibile spostare la recinzione e quindi allargare la carreggiata disponibile per il transito dei mezzi, così da evitare il doppio senso alternato. Certo in quel tratto rimangono sacrificati i parcheggi lato mare e lato monte e ci vorrà ancora del tempo per il pieno ritorno alla normalità. Ma il ripristino del doppio senso di marcia è già un grande passo avanti, avvenuto in tempo record rispetto alle previsioni.

“Iniziamo pian piano a tornare alla normalità – ha dichiarato il sindaco Danilo Lo Giudice -. Ringrazio Webuild che fino a ieri ha messo a disposizione i movieri per regolamentare il transito”.