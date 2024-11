S. Teresa. Si rinnova l’iniziativa del “Bosco diffuso Despar”

In contrada Casalotto saranno messe a dimora piante di arancio amaro

S. TERESA – Anche nella cittadina jonica, e in particolare in contrada Casalotto, sorgerà il “Bosco diffuso” di Despar Italia, il Consorzio che riunisce sotto il marchio Despar sei aziende della distribuzione alimentare e negozianti affiliati. Insieme al socio Despar Messina (Gruppo Fiorino), l’iniziativa si rinnova anche quest’anno a S. Teresa.

In contrada Casalotto sarà piantato un nucleo di alberi della specie Citrus × aurantium L. (noto comunemente come arancio amaro). Le piante andranno a rinfoltire il “Bosco Diffuso Despar” che sta prendendo vita in sette luoghi d’Italia individuati nelle aree di riferimento delle aziende del Consorzio.

L’iniziativa nel territorio messinese è realizzata in collaborazione con Associazione Ulisse, presieduta da Carmelo Cutrufello che, dal 2007, è impegnata nell’accompagnamento di soggetti in stato di fragilità e nel miglioramento della qualità della vita sul territorio. Fra le diverse attività, Ulisse si occupa anche di progetti di contrasto alla povertà educativa, ortoterapia, agricoltura sociale e messa a dimora di alberi in diverse aree della Sicilia.

Il “Bosco Diffuso Despar” è un progetto realizzato in partnership con PlanBee, guidata da Armando Mattei, la prima piattaforma in Italia interamente dedicata a progetti di cura e tutela dei beni comuni, grazie al quale Despar pianterà 3mila alberi, contribuendo al miglioramento dell’ambiente ed all’educazione ambientale sui territori interessati.

“Sono felicissimo del rinnovo della collaborazione con parte di Despar Italia e, in particolare, del gruppo Fiorino – dichiara il presidente di Associazione Ulisse Carmelo Cutrufello – . Il loro impegno per l’ambiente e l’attenzione per le persone ed i territori è encomiabile. Voglio ringraziare PlanBee per averci coinvolto nell’iniziativa; tutto lo staff di Despar Italia; i volontari provenienti dai punti vendita di Santa Teresa di Riva e Messina; i ragazzi dell’Istituto Comprensivo di Santa Teresa di Riva; gli esperti e i colleghi dell’Associazione Ulisse ed i docenti che hanno permesso la realizzazione di un’iniziativa davvero coinvolgente”.