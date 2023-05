S. Teresa. Un vademecum per prendersi cura del proprio cuore, la "lezione" degli specialisti - Tempostretto

Grande partecipazione nel Palazzo della Cultura all'evento organizzato dall'assessorato alla Salute

S. TERESA – Ancora un incontro molto partecipato, al Palazzo della Cultura di S. Teresa, sulla prevenzione medica. Il cuore, l’organo che ci sostiene e ci abbandona per ultimo durante tutta la nostra vita, è stato il protagonista delle relazioni della dottoressa Luciana Lombardo, della dottoressa Barbara Valenti, del dottor Giuseppe Cinnirella e della dottoressa Maria Paola Campisi che hanno dedicato il loro tempo alla comunità di S. Teresa.



“Una platea attentissima – ha spiegato l’assessore alla Salute, Gianmarco Lombardo – ha potuto beneficiare di una vasta gamma di nozioni utili a prevenire, curare, e intervenire tempestivamente in caso di attacco cardiaco. Nel congedarci per il periodo estivo desidero ringraziare le associazioni Rotary Club Taormina, Fidapa S. Teresa – Valle d’Agrò e Lions Club S. Teresa di Riva nelle persone di Giuseppe Sicali, Antonella Maimone e Roberto Crisafulli”.

All’evento erano presenti anche il presidente del Consiglio Mimma Sturiale e la consigliera comunale Vanessa Triolo, che ha supportato l’assessorato alla Salute nell’organizzazione dell’evento.

L’appuntamento con gli incontri sulla prevenzione è adesso rinviato a settembre con un format tutto nuovo.