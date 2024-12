S’accende il Natale a Santa Lucia sopra Contesse in attesa della festa

Ieri tanta folla per l'accensione dell'albero. Processione e iniziative il 13 dicembre su impulso dell'associazione "Giovani generazioni future"

MESSINA – Ieri un’animatissima accensione dell’albero a Santa Lucia sopra Contesse. Venerdì 13 dicembre, invece, è in programma la festa patronale di Santa Lucia. L’associazione “Giovani generazioni future”, in collaborazione con la Parrocchia di Santa Lucia Vergine e Martire, la organizza. I preparativi iniziano alle 6 di mattina, poi la processione alle 16, il mercatino natalizio aperto fino a sera e alle 20.30 il rientro in piazza con i consueti fuochi d’artificio. Dalle 20.45 aprirà anche il food village. La giornata di festa ha avuto il patrocinio del Comune di Messina.

Il secondo evento natalizio in programma, molto atteso dalla comunità, sarà la notte bianca del 21 dicembre. Anche questo appuntamento rientra fra le iniziative promosse dal Comune per il Natale con il bando periferie.

Spiegano i promotori: “L’associazione nasce nel 2022, dalla volontà di un gruppo di giovani del villaggio Santa Lucia mossi dal desiderio di costruire una comunità più unita, vivace e inclusiva. Così abbiamo realizzato con successo varie manifestazioni, tra cui la ripresa della festa patronale del Villaggio, festività

natalizie, Notti Bianche e Feste di Carnevale. Tutte occasioni di aggregazione e intrattenimento per la comunità. Ogni evento è progettato per creare un senso di appartenenza e offrire momenti di

spensieratezza e allegria, portando visibilità e rilancio al villaggio di Santa Lucia sopra Contesse. Intendiamo promuovere l’integrazione sociale e il dialogo attraverso attività culturali e ricreative”.

