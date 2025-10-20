Salice, donati più di una tonnellata di vestiti usati

La raccolta solidale di abiti usati si è tenuta in parrocchia

MESSINA – Tra il pomeriggio di sabato 18 e la mattina di domenica 19 ottobre alla parrocchia di Salice, guidata da Don Peter, sono stati raccolti 1.048 kg di indumenti usati. Si tratta di abiti maschili e femminili destinati al riutilizzo. Un risultato importante, quello della comunità del villaggio collinare messinese.

Solidarietà e rispetto per l’ambiente

Rispondendo alle richieste dei cittadini e con il supporto della parrocchia è stata la consigliera comunale Antonella Feminò a organizzare la raccolta. L’evento ha unito solidarietà e rispetto per l’ambiente. Questo perché l’iniziativa ha puntato a un duplice obiettivo: da una parte aiutare chi ha bisogno e dall’altra favorire un’apertura mentale nei confronti del concetto del riutilizzo e del rispetto dell’ambiente.