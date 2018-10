Allerta meteo. Rinviato a domenica prossima il comizio del sindaco De Luca

"Odierno comizio rinviato a domenica 21 ottobre causa pioggia". L'annuncio del sindaco Cateno De Luca arriva, come sempre, sulla sua pagina Facebook.

Si è aspettato fino al primo pomeriggio ma le previsioni non promettono nulla di buono per il proseguimento della giornata. Anzi sono previsti temporali proprio a partire dalle 18, orario in cui era programmato il comizio.

Il tema era il "Salva Messina", il piano varato dall'amministrazione De Luca per salvare il Comune dal dissesto finanziario. Tutto rinviato, quindi, a domenica prossima.