Atm: il caso dell'immobile non catastato, le risorse extra bilancio per 38 mln

Nella confusione generale formatasi negli ultimi 15 anni, ancora oggi non è chiara l’entità del patrimonio immobiliare Atm. Un passaggio questo fondamentale anche in vista della futura liquidazione. Stando alla relazione che il dirigente del Dipartimento, Pizzino, ha trasmesso all’amministrazione, solo una parte degli edifici interessati risulta oggi regolarmente accatastata e riportata nel patrimonio del Comune, peraltro abbastanza di recente. Si deve infatti agli ex vertici aziendali, di concerto con l’amministrazione Accorinti, la decisione di individuare le proprietà immobili, ed a tal fine hanno affidato l’incarico ad un professionista esterno che ha per l’appunto scoperto che nonostante molti edifici fossero in uso all’azienda da anni ed anni, non erano stati catastati.

In questo momento risultano censiti al catasto gli immobili compresi tra la via La Farina e la rampa a valle dell’impianto di sollevamento (in uso all’Amam). Il fabbricato con il corpo uffici, locali accessori e auditorium risulta anche nel patrimonio di proprietà del Comune.

Situazione diversa per il secondo lotto, e cioè gli immobili compresi tra la rampa a valle dell’impianto di sollevamento e la via Maregrosso. Per quanto attiene a questi ultimi edifici non c’è stata né mappatura, né frazionamento della linea ferrata né censimento al catasto.

A questo punto appare impossibile trasferire la proprietà dei beni all’Atm in vista della liquidazione o comunque di eventuali decisioni da prendere.

L’Atm ha quindi invitato il professionista esterno a completare la verifica e procedere con il censimento al catasto degli immobili operazione che dovrebbe essere conslusa entro la fine di dicembre.

L'ATM ha intenzione di valorizzare l' auditorium per convegni ed eventi con un numero di circa 300 posti a sedere. Attualmente sono necessari degli interventi per renderlo funzionale si stimano costi per €50.000,00. Il ricavo medio giornaliero dell'affitto dell'auditorium potrebbe essere di circa € 500,00.

INVESTIMENTI RISORSE EXTRA BILANCIO

Per quanto riguarda gli investimenti previsti nel Salva Messina per l’Atm tra le RISORSE EXTRABILANCIO il totale è di 38 milioni.

Pon Metro-ASSE2 sono previsti: 1 milione e 820 mila per il progetto di infomobilità di area vasta, 8 milioni per rinnovamento e potenziamento tecnologico del TPL (bus elettrici).

Pon Metro-ASSE 3 per il progetto WAY (assistenza persone con bisogni speciali, acquisto di 10 mezzi trasporto disabili), 460 mila euro.

Poc Metro 2014-2020, ambito I.2, per la cabina di trasformazione e ricarica (l’impianto per i bus elettrici), 800 mila euro

AGENDA URBANA, potenziamento sistemi ITS Parcheggio intelligenti e sistema infomobilità, due milioni.

Patto con la Città Metropolitana di Messina 25 milioni di euro per la riqualificazione urbana e commerciale dell’ex sede tranviaria

Nel quadro degli investimenti da effettuare ci sono quelli destinati all’internalizzazione di numerosi servizi (attualmente l’affidamento ad imprese esterne costa 2 milioni di euro l’anno).

Contemporaneamente l’obiettivo è realizzare un’unica officina centralizzata di manutenzioni per i mezzi di tutte le partecipate. Obiettivo che presuppone una serie di investimenti in apparecchiature e riorganizzazione del settore.

Altri costi per investimento riguardano l’infomobilità AVM, il sistema di obliterazione elettronico, l’acquisto di autobus ibridi (15), il potenziamento dei sistemi ITS parcheggi intelligenti, l’acquisto di 15 scuolabus, l’ampliamento dell’officina, car sharing, bike sharing per un totale di 13 milioni e 600 mila euro

Rosaria Brancato