"Salviamo la Cardiochirurgia pediatrica di Taormina", le famiglie dal Papa - Tempostretto

Un gruppo lo ha incontrato il 6 settembre: "Abbiamo consegnato al Pontefice una lettera, siamo disperati"

Continua la mobilitazione per la Cardiochirugia pediatrica di Taormina. Ci scrive una lettrice, in rappresentanza di un gruppo di famiglie: “Sono la mamma di uno dei tanti bambini operati e seguiti al Centro cardiologico pediatrico mediterraneo all’ospedale San Vincenzo. Stiamo lottando per scongiurarne la chiusura e il 6 settembre siamo stati ricevuti dal Papa all’udienza generale. Al Pontefice abbiamo consegnato una lettera. Siamo disperati”.

Da tempo il comitato genitori è mobilitato e in estate ci sono stati gli appelli di personaggi come Fiorello e Flavio Insinna, che hanno visitato la struttura. Nel maggio 2023, il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, ha autorizzato l’Asp di Messina a concedere una “proroga tecnica” di sei mesi, dal primo agosto, della convenzione per il Centro cardiologico pediatrico del Mediterraneo tra l’istituto “Bambin Gesù” di Roma e l’ospedale “San Vincenzo” di Taormina.

