San Fratello, ora la messa in sicurezza: via libera dalla Città metropolitana - Tempostretto

Avviate le procedure straordinarie sul versante roccioso in via dei Normanni. E intanto la Fillea Cgil lancia l'appello: "Investire per il nostro territorio"

SAN FRATELLO – La Città Metropolitana di Messina, attraverso la terza direzione “Viabilità metropolitana”, servizio “Manutenzione viabilità zona omogena Nebrodi”, ha avviato le procedure straordinarie per la messa in sicurezza del versante roccioso del Comune di San Fratello lungo la strada provinciale 163/d, in via dei Normanni. Dopo il crollo di ieri nella zona di Porta Sottana, è stata così individuata la ditta che i occuperà delle operazioni.

Saranno utilizzati dei rocciatori per esplorare in maniera dettagliata il fronte della frana e sarà inoltre rimosso tutto il materiale presente sulla strada. Operazioni anche sui massi pericolanti, che potrebbero distaccarsi. Intanto l’arteria resta presidiata da polizia metropolitana, forestale e polizia locale.

Fillea Cgil: “Sfiorata la strage”

Intanto arriva un nuovo appello della Fillea Cgil di Messina, con le parole del segretario Mario Mancini: “Si è sfiorata la strage. L’evento che ha colpito il comune di San Fratello, dove si sono staccati massi dal costone roccioso gettando nel panico la popolazione locale e costringendo le autorità ad evacuare le famiglie in pericolo, era evitabile. Come abbiamo denunciato nella nostra iniziativa dello scorso marzo, a San Marco d’Alunzio, ribadiamo con forza che bisogna investire le risorse a diposizione per mettere in sicurezza in nostro territorio”.

