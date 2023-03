San Marco d'Alunzio. Lavori di messa in sicurezza fermi da anni, la protesta della Cgil - Tempostretto

Il sollecito alle istituzioni

Sit-in organizzato da Fillea Cgil Messina – questa mattina – per protestare contro la chiusura, ormai da anni, del cantiere di messa in sicurezza di un costone ai piedi del paese.

“Il cantiere, i cui lavori sono stati bloccati a seguito della vicenda che ha visto protagonista – o meglio vittima di una tentata concussione – l’imprenditore Fabio D’Agata, andrebbe subito riaperto per mettere in sicurezza quella zona dagli evidenti rischi per la popolazione residente. I tempi della pubblica amministrazione per la riapertura sono stranamente lunghi ed inconciliabili con le esigenze di salvaguardia del territorio e di messa in sicurezza dello stesso”.

Lo dicono Mario Mancini e Giovanni Pistorio, segretario provinciale e regionale Fillea Cgil, che proseguono: “Abbiamo voluto organizzare questa assemblea per accendere i riflettori su una questione che merita grande attenzione politica. Chi ha il potere di far riprendere i lavori del cantiere e, chiaramente, completarli ha il dovere soprattutto morale di agire non solo per la salvaguardia dell’incolumità dei cittadini, ma anche per dare forza a chi denuncia i criminali. In questo caso si ha l’impressione che imprenditore e lavoratori siano stati lasciati soli dalla pubblica amministrazione“.