Policlinico, decaduto Vullo torna Laganga come commissario per 45 giorni

Nei giorni scorsi la firma dei provvedimenti di decadenza per Sirna e Vullo, dai ruoli di commissari in applicazione alla sentenza della Corte Costituzionale che li ha dichiarati illegittimi (leggi qui). Sono stati dichiarati decaduti 10 commissari di aziende ospedaliere e sanitarie nell’isola ma per 7 di loro è arrivata la riconferma per altri 45 giorni, quelli necessari alla scelta dei nuovi Direttori generali. Non sono stati confermati Gaetano Sirna (Asp 5) perché ha raggiunto il limite di età pensionabile e Michele Vullo (Policlinico) che ha dichiarato che il Rettore ha voluto “la sua testa” per alcune azioni intraprese in azienda. Cuzzocrea ha replicato dichiarando che ha semplicemente chiesto l’applicazione della sentenza. L’assessore regionale Razza ha comunque già firmato i provvedimenti per chi prenderà il loro posto, sia pure per un mese e mezzo. All’Asp è stata data la delega alla dottoressa Costantino (attualmente direttore amministrativo) mentre al Policlinico si registra un ritorno, con l’attuale direttore amministrativo Giuseppe Laganga (che era stato commissario prima della nomina di Vullo). Si tratta come detto di nomine a tempo, in attesa che la Commissione completi i colloqui in corso per i ruoli di DG nelle aziende sanitarie ed ospedaliere dell’isola. A sostenere i colloqui sono stati anche l’attuale commissario Irccs Angelo Aliquò, il direttore amministrativo Irccs Rosario Fresta, l’ex commissario Policlinico Michele Vullo e il neo commissario Policlinico Laganga.