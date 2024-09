Sanità, i nuovi direttori sanitari e amministrativi a Messina

Rispetto alle anticipazioni, un cambiamento per quanto riguarda l'Irccs Neurolesi Bonino Pulejo

MESSINA – Come cambia la sanità a Messina. Ecco le nomine dei direttori sanitari e amministrativi nel quadro degli equilibri del centrodestra siciliano. Nomine decise dai direttori generali Giuseppe Cuccì, Catena Di Blasi e Maurizio Lanza, rispettivamente dell’Asp, del Papardo e dell’Ircss Bonino Pulejo.

Al Policlinico due riconferme: Elvira Amata direttrice amministrativa e Giuseppe Murolo direttore sanitario. All’Asp, provenienti dal Papardo, si passa a direttore amministrativo Giancarlo Niutta e sanitario Giuseppe Trimarchi. Al Piemonte – Irccs Centro Neurolesi Bonino Pulejo è riconfermata direttrice amministrativa Felicita Crupi, mentre Massimo Bruno (e non Giacomo Nicocia come s’ipotizzava in precedenza) subentra a Pippo Rao come direttore sanitario. Bruno è stato funzionario dell’Asp di Messina e direttore della struttura complessa del Distretto sanitario di Barcellona Pozzo di Gotto.

Novità con il direttore amministrativo del Papardo, Vincenzo Manzi, e con Paolo Cardia (da Taormina) come direttore sanitario.