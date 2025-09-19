 Santa Lucia del Mela, allarme per un uomo scomparso da due giorni

Santa Lucia del Mela, allarme per un uomo scomparso da due giorni

Redazione

Santa Lucia del Mela, allarme per un uomo scomparso da due giorni

venerdì 19 Settembre 2025 - 10:45

Il Comune ha lanciato l'appello sui canali ufficiali. Si tratta di Letterio Bisazza. La sua auto ritrovata a San Piero Patti

SANTA LUCIA DEL MELA – Il Comune di Santa Lucia del Mela ha lanciato l’allarme per la scomparsa di un uomo. Si tratta di Letterio Bisazza, detto Lillo, di cui non si hanno notizie dalle 15 di mercoledì 17 settembre. La sua auto è stata ritrovata nella zona di San Piero Patti ma dell’uomo non si hanno notizie. L’invito ai cittadini è a contattare le forze dell’ordine in caso di avvistamento.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Tindari Festival 2025: Il mito, la parola, la musica VIDEO
Fine settimana caldo e soleggiato, ma a fine mese potrebbe arrivare il maltempo
“Sì all’educazione affettiva nelle scuole. Le novità nell’esame di Stato? Non ci fanno paura” VIDEO
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED