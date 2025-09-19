Santa Lucia del Mela, allarme per un uomo scomparso da due giorni

Il Comune ha lanciato l'appello sui canali ufficiali. Si tratta di Letterio Bisazza. La sua auto ritrovata a San Piero Patti

SANTA LUCIA DEL MELA – Il Comune di Santa Lucia del Mela ha lanciato l’allarme per la scomparsa di un uomo. Si tratta di Letterio Bisazza, detto Lillo, di cui non si hanno notizie dalle 15 di mercoledì 17 settembre. La sua auto è stata ritrovata nella zona di San Piero Patti ma dell’uomo non si hanno notizie. L’invito ai cittadini è a contattare le forze dell’ordine in caso di avvistamento.