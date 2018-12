Alessio Tacchinardi è stato ospite dello Juventus Club "Gaetano Scirea"

Il Club juventino “Gaetano Scirea” di Santa Lucia del Mela ha chiuso l'anno con il botto. Ospite dei tifosi bianconeri è stato Alessio Tacchinardi che proprio con la maglia bianconera ha vinto uno scudetto (il 23esimo), una Coppa Italia e la Champion League anche se, quella sera allo stadio "Olimpico" di Roma, contro l'Ajax, non scese in campo.

L'ex centrocampista e allenatore, oggi opinionista sportivo, si è fermato con i tifosi moderato da Santi Cautela. Lo stesso inoltre, è stato ospite succussivamente alla consueta festa di natale del Club.

0L’iniziativa ha concluso un anno che si è confermato denso di eventi per lo “Scirea”, numero uno in Sicilia e sempre presente alle trasferte della Vecchia Signora in Italia e all’estero. Nuovi appuntamenti sono in cantiere per i prossimi mesi, che segnano anche una data importante: il 15 febbraio, giorno in cuii il Club spegnerà 35 candeline. Un traguardo che sarà celebrato con ospiti e soprese all’insegna della passione per i colori bianconeri.