Santa Margherita, 3 milioni per la nuova piazza: ci sarà anche una strada in più (e parcheggi) - Tempostretto

Si punta a un'area di 13mila mq in zona Runci. Mondello: "L'opera cruciale per eventi e sicurezza". Sì dalla sesta commissione

MESSINA – La sesta commissione consiliare, presieduta da dice sì alla delibera per il vincolo per l’esproprio dell’area che, a Santa Margherita, diventerà una grande piazza. Si parla di un terreno di poco meno di 13mila mq, in contrada Runci, che permetterà di ricavare un’area importante per tutta la zona sud, dove riunirsi e da utilizzare anche per eventi e spettacoli. Ma non è finita, perché con la piazza sarà anche creata una strada di congiunzione tra la nazionale e la statale 114, utile sia per defluire il traffico, sia per la sicurezza del villaggio e, infine, per i parcheggi che saranno ricavati.

Mondello: “I proprietari pronti alla cessione volontaria”

A presentare la delibera, la 430 del 6 dicembre, è stato l’assessore e vicesindaco Salvatore Mondello, che ha parlato di “una delle tante iniziative che riguardano il Pon Plus, con cui vogliamo dare vita a una rigenerazione dei villaggi. Questo è uno dei primi interventi ma ce ne saranno altri in altre zone. Oggi la delibera prevede la collocazione del vincolo per l’esproprio. Il vincolo si può apporre su un’area con determinati presupposti. Dopo il vincolo si possono attivare le procedure per acquisire il terreno. Già c’è stata una proposta di cessione volontaria dei proprietari che ci farà risparmiare il 95 per cento del tempo. Il progetto prevede due attività”.

Il progetto è di oltre 3 milioni di euro

I tempi, quindi, potrebbero accorciarsi notevolmente. Mondello ha proseguito: “La piazza può avere funzioni di tempo libero tipiche del tipo di luogo, ma può anche permetterci di portare in zona sud spettacoli e concerti. L’aspetto principale è quello di collegamento tra le due strade, la statale e quella interna. La piazza ci permetterà grazie a una nuova strada di aumentare la sicurezza e far fluidificare il traffico. Il progetto complessivo è di poco più di 3 milioni di euro. È stato realizzato interamente in house. La cessione volontaria ci aiuta perché diventa un atto di compravendita e non di esproprio. Le tempistiche sono nettamente diverse e con l’esproprio ci sono sempre i rischi di ricorsi che possano allungare ancora di più i tempi”.

E in futuro, ha spiegato Mondello rispondendo ai consiglieri comunali presenti, ce ne saranno anche altre: “Ho programmato una serie di piazze per tutta la città, in maniera distribuita ed equa, con grande attenzione ai villaggi”. A votare la delibera, che passerà poi in consiglio, sono stati in 19, con 15 voti favorevoli e 4 astenuti.