Santa Margherita. Pattino da salvataggio prima sparito e poi recuperato in mare

Qualcuno lo aveva portato via dalla postazione

“Questa mattina, nella postazione attrezzata di Santa Margherita, ci siamo accorti che il pattino di salvataggio era stato oggetto di atto vandalico. Un gesto grave, che ha colpito tutti, perché a essere danneggiato non era solo un mezzo, ma un servizio pubblico pensato per la sicurezza e il benessere di tutta la comunità”.

Lo dice Messina Social City. “Il pattino, come testimoniano le immagini, è stato portato via via mare. Ma a distanza di poche ore, grazie alla segnalazione e alla collaborazione di alcuni cittadini attenti e generosi, è stato ritrovato in acqua e recuperato. Condanniamo con fermezza quanto accaduto, ma vogliamo oggi ringraziare pubblicamente chi ha scelto di non voltarsi dall’altra parte, dimostrando che la cura del territorio è una responsabilità collettiva”.