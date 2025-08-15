 Santa Teresa di Riva, giovane ruba un coltello e minaccia in strada più persone

Marco Olivieri

Santa Teresa di Riva, giovane ruba un coltello e minaccia in strada più persone

venerdì 15 Agosto 2025 - 13:05

Decisivo l'intervento dei carabinieri dopo che il ragazzo ha seminato il panico in strada. Non ci sono feriti gravi

SANTA TERESA DI RIVA – Momenti di panico a Santa Teresa di Riva. Tutto è partito da un litigio con i genitori. Un 23enne è andato via nervosamente da casa e, in una pescheria, ha rubato un coltello poco prima delle 11. In strada ha poi minacciato un operatore ecologico ma anche automobilisti e passanti, seminando il terrore tra le persone. Pure la polizia municipale è stata aggredita nel tentativo di fermare il giovane, che aveva sempre il coltello in mano. Qualche passante è stato soccorso dal 118. Non ci sono feriti gravi.

Decisivo l’intervento dei carabinieri della stazione locale che lo hanno immobilizzato e arrestato. Lo stesso 23enne è rimasto ferito, non in modo grave, durante la colluttazione.

