Sant'Agata di Militello, la giunta: "Piano di riequilibrio funziona" - Tempostretto

L'assessore al bilancio Scurria cita fondi e debiti e poi passa all'attacco: "Fieri di avere fatto il contrario di quanto auspicato chi si schierava a favore del dissesto finanziario "

SANT’AGATA DI MILITELLO – Con le parole dell’assessore al Bilancio Antonio Scurria, l’amministrazione comunale di Sant’Agata di Militello torna a commentare gli “effetti virtuosi” del piano di riequilibrio. In una lunga nota, Scurria analizza le somme stanziate e ripercorre quanto fatto per saldare debiti “risalenti in massima parte agli anni 2017 e 2018”. Come nel caso dei 447.466,87 euro erogati con cui si pagheranno 32 ditte locali. “Restano da riconoscere – prosegue l’assessore – solo circa 106 mila euro per i quali sono in corso di predisposizione i relativi provvedimenti. Gli accordi bonari sottoscritti con i creditori, col pagamento senza oneri, hanno quindi permesso di realizzare importanti economie ed un risparmio nei debiti di parte capitale che complessivamente passano da oltre 1 milione a poco più di 754 mila euro”.

“Fieri di aver fatto il contrario di chi si schierava a favore del dissesto”

“Notevole il lavoro svolto per quanto riguarda tutta la massa debitoria – continua Scurria -. Dagli atti inviati dal Collegio dei Revisori alla Corte dei Conti in fase di monitoraggio semestrale risultano complessivamente riconosciuti 2.898.361 euro al 31 dicembre 2022, già in massima parte pagati, mentre nell’anno in corso sono state esitate altre proposte di riconoscimento debiti fuori bilancio col parere favorevole dell’organo di controllo”. Poi il commento: “Andiamo fieri di avere fatto esattamente il contrario di quanto auspicato da un’opposizione politicamente irresponsabile, schieratasi apertamente a favore del dissesto finanziario pur di paralizzare l’azione amministrativa, anche a costo di vedere penalizzate tante imprese e professionisti locali alle quali, in caso di dissesto, sarebbe stata riconosciuta una percentuale massima del 30 o 40% del credito vantato”.