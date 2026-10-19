Sant’Agata di Militello, oltre 9 milioni di euro per la ricostruzione del muro del lungomare

La Struttura per il contrasto del dissesto idrogeologico ha pubblicato la gara

SANT’AGATA DI MILITELLO – Va in appalto la ricostruzione del muro di sostegno del lungomare di Sant’Agata di Militello, distrutto dalle mareggiate degli ultimi anni. La Struttura per il contrasto del dissesto idrogeologico ha pubblicato la gara da 9,2 milioni di euro per l’assegnazione degli interventi. L’opera di difesa costiera consentirà la salvaguardia dell’abitato e delle infrastrutture.

I lavori previsti

Il progetto prevede la ricostruzione di un tratto di muro di sostegno lungo la Sp162 che si sviluppa sul lungomare, nel tratto compreso tra il Vallone Posta e la villa Falcone-Borsellino. L’erosione costiera ha avvicinato la linea di battigia alla strada e, a seguito di una forte mareggiata, si è registrata anche la progressiva frantumazione del muro di sostegno, di parte del marciapiede e della carreggiata. L’asse viario costituisce l’accesso al mare per la balneazione e costeggia le due principali ville comunali, la Annibale Bianco e la Falcone-Borsellino.

Tra le soluzioni tecniche che verranno adottate ci saranno opere di sostegno per sorreggere i diversi dislivelli esistenti tra il piano della carreggiata, il marciapiede e la spiaggia sottostante nei tre tratti previsti: dalla foce del torrente Posta alla via Milazzo, dalla via Milazzo al parcheggio Peppino Impastato e da questo fino all’estremità est di villa Falcone-Borsellino.

Sarà costruito un muro di sponda con struttura curva in cemento armato, in sostituzione di quello demolito dall’azione del mare, ma anche una paratia in acciaio al fine di rendere più stabile l’opera di sostegno e contrastare, in questo modo, l’azione di scalzamento del muro da parte del moto ondoso, soprattutto in presenza di fenomeni particolarmente violenti.