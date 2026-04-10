 Sant'Agata di Militello. Sequestrati 50 kg di pesce non tracciato e attrezzi illegali

Sant’Agata di Militello. Sequestrati 50 kg di pesce non tracciato e attrezzi illegali

Redazione

Sant’Agata di Militello. Sequestrati 50 kg di pesce non tracciato e attrezzi illegali

venerdì 10 Aprile 2026 - 12:20

Sanzioni per 4.000 euro, controlli a tappeto tra porti e ristoranti della costa

I militari dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Sant’Agata di Militello hanno controllato i principali luoghi di sbarco del pescato della zona: l’approdo peschereccio del porto di Sant’Agata di Militello, il porto di Capo d’Orlando e il sorgitore di Santo Stefano di Camastra. Parallelamente, i controlli hanno interessato anche la rete distributiva, coinvolgendo rivendite all’ingrosso e al dettaglio, oltre ad alcuni esercizi di ristorazione presenti sul territorio.

A seguito delle verifiche, sono state elevate sanzioni amministrative per un importo complessivo di circa 4.000 euro. Inoltre, si è proceduto al sequestro di attrezzi da pesca detenuti e utilizzati illegalmente nonché di oltre 50 chilogrammi di prodotto ittico di diverse specie, risultati privi della documentazione necessaria a garantirne la tracciabilità.

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