Sant'Angelo di Brolo, trattore si ribalta: muore 65enne - Tempostretto

La tragedia in contrada Barba

SANT’ANGELO DI BROLO – Un uomo di 65 anni originario di Sant’Angelo di Brolo ma residente a Firenze ha perso la vita in seguito ad un tragico incidente verificatosi nel tardo pomeriggio di lunedì nel centro nebroideo, in contrada Barba. L’uomo era alla guida di un trattore in un appezzamento di proprietà che per cause in corso di accertamento (da una prima disamina sembra per il terreno scosceso) si è ribaltato. Il 65enne è stato schiacciato dal mezzo. I soccorsi, scattati immediatamente in seguito all’allarme lanciato dai familiari si sono rivelati vani. I sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo, che si trovava in Sicilia per trascorrere un periodo di ferie. La salma è stata restituita ai familiari per il funerale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.