Savoca, benedetto e inaugurato il "nuovo" campo di calcio a 7 - Tempostretto

SAVOCA – Pomeriggio di festa per la riapertura del campo di calcio a 7 e 5 di Savoca. Un centinaio di bambini ha fatto da cornice all’evento che si è aperto con delle partite tra ragazzini ed è proseguito con la benedizione impartita da padre Francesco Broccio e il taglio del nastro del sindaco, Massimo Stracuzzi. “Un bel giorno di festa – ha commentato il primo cittadino – in cui abbiamo restituito il campo di calcio a 7 e a 5 alla nostra comunità e soprattutto ai numerosi ragazzi che giocano nella scuola calcio Asd Savoca che provengono da diversi paesi della Riviera. E’ questo il frutto di una programmazione – aggiunge il sindaco – che parte dalla precedente Amministrazione e che ha comportato il restyling totale del campo di calcio che sorge nel centro sportivo polifunzionale “Città di Savoca”, con la sostituzione del manto oramai usurato dal tempo, con un manto sintetico di nuovissima generazione, totalmente riciclabile, il primo nella zona; oltre alla sostituzione della rete perimetrale, alla nuova illuminazione a led e agli arredi. L’intento della mia Amministrazione – conclude Stracuzzi- è quello di rendere questo luogo un polo sportivo di eccellenza che possa ospitare gli sportivi della riviera jonica e non solo e già abbiamo predisposto diversi progetti affinché il sogno si trasformi in realtà”.