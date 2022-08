"Savoca borgo d'autore", Felice Cavallaro presenta il suo libro su Francesca Morvillo - Tempostretto

Torna la rassegna letteraria nel borgo medievale

SAVOCA – Torna la rassegna letteraria promossa dall’Amministrazione del sindaco Massimo Stracuzzi. Mercoledì 24 agosto alle 21:30 in Piazza G. D’Annunzio, proprio accanto al monumento “Luna crescente” del maestro Nino Ucchino dedicato alle vittime di mafia, verrà presentato il libro “Francesca. Storia di un amore in tempo di guerra” scritto da Felice Cavallaro ed edito da Solferino.

«Ho deciso di raccontare, attraverso una storia d’amore, una figura importantissima che, oltre ad aver vissuto accanto a Giovanni Falcone, è stata a fianco dei minori e determinante nell’attività antimafia». Giornalista e scrittore agrigentino, Felice Cavallaro si concentra sul profilo di Francesca Morvillo, la magistrata morta nella strage di Capaci insieme a Giovanni Falcone e alla scorta il 23 maggio 1992. Il testo è dedicato proprio alla donna che, oltre a essere stata accanto a Giovanni Falcone negli ultimi istanti della sua vita, ha avuto un ruolo determinante nel tessuto sociale di quella Palermo che viveva soffocata dalle guerre di mafia e dalle stragi.

“Un ruolo importantissimo”

“Finora, quando si pensa della strage di Capaci, si dice sempre che siano morti Giovanni Falcone, sua moglie e quelli della scorta – ha affermato Cavallaro ai microfoni di Tuttoapposto su Radio Fantastica – così sembra un po’ riduttivo. Infatti, Francesca Morvillo è stata una magistrata che ha avuto un ruolo importantissimo da giudice per il tribunale dei Minorenni, oltre a essere stata maestra in un doposcuola nel quartiere Borgo Vecchio a Palermo assistendo i figli di coloro che andavano in villeggiatura – come si diceva indicando il carcere – all’Ucciardone”.

Cavallaro ha preso spunto dalla sua conoscenza diretta con Francesca Morvillo e dalle esperienze avute con lei dal fratello Alfredo Morvillo e sua moglie Anna Gentile, oltre alla collaborazione del magistrato Giuseppe Ayala e Manfredi Borsellino, figlio di Paolo.

In occasione del trentennio delle stragi di mafia di Via D’Amelio e Capaci, Savoca ricorda gli eventi del 1992 e chi ha lottato contro il fenomeno mafioso perdendone la vita. Presenta il regista Giovanni Anfuso, dialogano con l’autore Giovanni Ardizzone (componente del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana), Maria Teresa Arena (consigliere Corte Appello di Messina), Fabio D’Anna (procuratore della Repubblica di Ragusa), Maurizio De Lucia (procuratore della Repubblica di Messina), legge alcuni brani l’attrice Liliana Randi.