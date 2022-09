Savoca centro di promozione del test "Linguaskill", sviluppato dall'Università di Cambridge - Tempostretto

L'obiettivo dell'amministrazione è favorire la conoscenza dell'inglese tra gli operatori del territorio

SAVOCA – L’amministrazione comunale ha scelto di diventare centro di promozione del test “Linguaskill”, sviluppato dalla University of Cambridge per poter testare il livello di conoscenza della lingua inglese con la garanzia di Cambridge Assessment English. Riconoscendo il valore fondamentale per le aziende pubbliche e private di testare la conoscenza di inglese dei propri dipendenti, dei collaboratori e partner, il Comune di Savoca ha messo a disposizione i mezzi per effettuare il test, senza bisogno di dover accedere a strutture lontane dal territorio savocese, ottenendo il risultato in 48 ore.

“Grazie alla proposta dal responsabile della Sicilia Orientale per Cambridge Assessment English Linguaskill Channel Partner, Daniel Patrick Smith – spiega il sindaco Massimo Stracuzzi – abbiamo aderito per offrire una marcia in più a tutti coloro che lavorano o studiano nel nostro territorio permettendo agli operatori territoriali di usufruire di una certificazione veloce e valida attestante il loro grado di conoscenza della lingua inglese. Tale scelta si inserisce perfettamente nel programma della nostra amministrazione che ha visto Savoca crescere a livello internazionale come testimonia l’inserimento tra i Borghi più belli di Italia, il riconoscimento ottenuto da Bandiera Lilla per il turismo accessibile, nonché la consegna delle chiavi della città a famoso registra Frank Ford Coppola in occasione del cinquantesimo del film Il Padrino”.

“Annoverare tra i nostri partner il Comune di Savoca, meta di numerosi turisti provenienti da tutto il mondo, è un notevole passo avanti per la diffusione di Linguaskill, il test creato appositamente per gli enti e le società che unisce le più moderne tecnologie e la sicurezza del marchio Cambridge Assessment English – aggiunge Daniel Patrick Smith, anche in qualità di responsabile del centro Cambridge English Examinations Catania IT006 –. La peculiarità di questo test, che valuta l’abilità in inglese da un livello inferiore all’A1 fino al C1, è quella che può essere somministrato in qualsiasi momento e ovunque, come nel nostro caso anche al Comune di Savoca”.