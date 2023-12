Savoca. Ok al Bilancio di previsione in tempi record: "nessun aumento e servizi garantiti" - Tempostretto

La scadenza era fissata al 15 marzo 2024. Le dichiarazioni degli amministratori e la soddisfazione del sindaco Stracuzzi

SAVOCA – Con i voti favorevoli del gruppo di maggioranza, il Consiglio comunale di Savoca ha approvato il bilancio di previsione 2024/2026, anticipando ampiamente la scadenza di legge fissata per il 15 marzo 2024. Alla seduta di ieri sera erano assenti i componenti del gruppo di minoranza.

“Con l’approvazione del bilancio di previsione 2024-2026 e del Documento unico di programmazione economica (Dup semplificato), l’ente potrà da subito attuare un’efficace programmazione sul lungo periodo evitando l’esercizio provvisorio, garantendo i servizi ai cittadini”, ha commentato il sindaco Massimo Stracuzzi.

Trimarchi: “Siamo in condizioni di agire proattivamente”

Savoca è uno tra i primi comuni in tutta Italia ad aver approvato lo strumento finanziario, formulando un bilancio in pareggio che mantiene immutate le aliquote dei tributi, garantisce tutti i servizi erogati dall’ente molti dei quali gratuiti, conferma la lotta all’evasione fiscale, punta agli investimenti in opere e lavori pubblici grazie ai finanziamenti, nonché tiene in debito conto i possibili riflessi della crisi in corso, soprattutto sui costi energetici e sul gettito di alcune entrate importanti come Imu e addizionale Irpef.

“L’approvazione nei tempi originari del Dup nonché del Bilancio di Previsione 2024 pone il Comune di Savoca nelle condizioni di poter agire proattivamente nella gestione delle risorse finanziarie nonché nella programmazione delle attività per tutto il 2024”, ha evidenziato l’assessore al Bilancio Sergio Trimarchi.

Piazza: “Lavoriamo in piena sinergia”

“Abbiamo approvato questo importantissimo atto – ha invece dichiarato la presidente del Consiglio, Maria Catena Piazza – che riguarda tutta la cittadinanza savocese con i voti del solo gruppo di maggioranza. Come ogni anno ho organizzato un incontro informativo nel periodo tra la convocazione e l’adunanza del consiglio comunale riservato ai soli consiglieri per permettere loro di comprendere al meglio gli aspetti tecnici di questo atto e poter quindi compiere in consiglio una scelta il più possibile consapevole. Il gruppo di maggioranza si è dimostrato molto partecipe su tali dinamiche, compiendo una scelta responsabile, consapevole di aver ridotto al minimo incombenze sui cittadini, ad esempio garantendo servizi gratuiti a carico dell’ente in ambito scolastico e mantenendo invariate le aliquote dei tributi. A nome di tutto il consiglio ieri presente – ha aggiunto la presidente Piazza – è doveroso ringraziare per l’intenso lavoro svolto il sindaco e tutta la Giunta comunale sempre presente nel nostro operato, l’ufficio preposto con a capo il responsabile dell’area economico finanziaria Santisi e il segretario comunale Milazzo. Questa è la prova che la macchina amministrativa è perennemente al fianco dei cittadini e lavora costantemente in piena sinergia”.

Le tariffe dei servizi non aumenteranno

Il bilancio approvato permetterà di mantenere invariate le tariffe dei servizi a domanda individuale (mensa, trasporto scolastico, ect.), di puntare sugli investimenti nonché di salvaguardare i servizi per il sociale. “Un bilancio – ha aggiunto il sindaco Stracuzzi – basato sulla prudenza stante l’incertezza del livello di crescita dei costi energetici, del rincaro imposto da diverse normative in ambito di lavori pubblici, che tiene conto di una stima non del tutto certa delle entrate tributarie ed extratributarie stante il periodo di crisi; in altri termini uno strumento finanziario che si basa su previsioni veritiere, congrue ed attendibili”.