Savoca. Stracuzzi riconfermato sindaco con il 92% dei consensi in una contesa senza avversari

Lo schieramento del sindaco uscente aveva presentato anche una seconda lista

SAVOCA – Vittoria scontata per Massimo Stracuzzi, nuovamente in campo per la riconferma a sindaco ma senza rivali visto che l’opposizione non era riuscita a presentare il proprio candidato. E così, per evitare problemi con il quorum da raggiungere, lo stesso Stracuzzi aveva presentato una lista che faceva riferimento della stesso gruppo politico. L’esito scontato del voto ha abbassato la percentuale di affluenza alle urne. A Savoca hanno votato in 993, il 58,51%, degli aventi diritto, con un calo del 14,85% rispetto alla precedente tornata.

Massimo Stracuzzi ha riportato 820 voti (92,03%), mentre l’altro candidato sindaco, Charmel Pio Informante ha ottenuto 71 voti (7,97%). La lista collega a Stracuzzi, “Vivi Savoca”, ha avuto 841 preferenze, mentre la lista collegata ad Informante si è fermata a 41 voti. Un centinaio le schede nulle e bianche.