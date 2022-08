Savoca. Una giornata per celebrare i 50 anni del Padrino - Tempostretto

Dall'annullo postale alla proiezione del film: una serie di eventi caratterizzerà la giornata di domenica 21 agosto

SAVOCA – Dopo la cerimonia di consegna delle “Chiavi della Città” al registra Francis Ford Coppola in occasione del Festival del Cinema di Taormina, l’amministrazione comunale ha deciso di dedicare una giornata, domenica 21 agosto, alla pellicola cinematografica che ha reso celebre il borgo di Savoca in tutto il mondo. Il sindaco Massimo Stracuzzi e l’assessore alla cultura e spettacoli Sergio Trimarchi hanno programmato per l’occasione diversi eventi. In particolare, è stata stipulata una collaborazione con l’Ufficio Filatelico di Poste Italiane per realizzare un folder a tiratura limitata con cartolina (nella foto) e annullo filatelico dal tema “Il borgo medievale che 50 anni fa ha ospitato il cinema”.

Gli eventi in programma

Gli eventi dedicati avranno inizio alle 17 nel Palazzo Municipale con la vendita al pubblico dei prodotti di filatelia e proseguiranno, dalle 21, in Piazza G. D’Annunzio, con una cerimonia ricordo dedicata alle comparse che hanno partecipato al film, 14 di queste ancora residenti in Savoca e nell’hinterland ionico. Nel corso della cerimonia verrà donata al Museo “Città di Savoca”, la pergamena autografata da Francis Ford Coppola al Teatro Antico di Taormina. Alla conclusione, intorno alle 22.30, è in programma dopo 50 anni la prima pubblica proiezione della pellicola nel centro storico del borgo collinare.

“Abbiamo deciso di dedicare – spiegano gli amministratori – una giornata ad hoc per ricordare insieme alla nostra comunità e ai tanti visitatori e turisti che soggiornano e visitano il centro storico il celebre film che ha reso noto e riconoscibile il nostro borgo – Chiesa di San Nicolò, Bar Vitelli, centro storico, Piazza Fossia – in tutto il mondo”. Dopo i successi relativi agli eventi previsti nel calendario delle manifestazioni, ultimo in ordine di tempo il terzo appuntamento del “Sicily Folk Festival” che ha visto l’esibizione in Piazza Santa Rosalia a Rina della “Sicily Folk Orchestra” con la partecipazione di Simona Sciacca, Il Comune di Savoca ha quindi organizzato una delle manifestazioni più attese della stagione estiva: la giornata dedicata alla celebre pellicola di Francis Ford Coppola.