Le "Chiavi" di Savoca consegnate a Francis Ford Coppola, "grazie, maestro!" - Tempostretto

Non c'è stata l'attesa visita del regista nel borgo medievale, ma il sindaco Stracuzzi non ha nascosto la propria soddisfazione

“Savoca, ancora di più in questi giorni, rivive le emozioni e i ricordi legati alle riprese de “Il Padrino”, girate 50 anni fa anche nelle strade del nostro borgo”. Così il sindaco Massimo Stracuzzi dopo la consegna al Teatro Antico della “Chiavi della città” al regista Francis Ford Coppola. Non c’è stata l’attesa e desiderata visita del regista nel borgo medievale, cinquant’anni dopo le storiche riprese del “Padrino”, ma l’Amministrazione savocese è riuscita comunque a consegnare il riconoscimento e far parlare ancora una volta di Savoca in tutto il mondo. Nel corso della serata di inaugurazione del Taormina Film Fest, poco prima della proiezione della versione il sindaco Stracuzzi, a nome di tutta la cittadinanza, ha consegnato al regista le “Chiavi della città”.

Il riconoscimento è stato assegnato con deliberazione del Consiglio comunale per il contributo dato da Francis Ford Coppola alla crescita socio-economica e culturale di Savoca, ancora oggi meta di turismo cinematografico, con visitatori provenienti da tutto il mondo per ammirare i luoghi immortalati nel celebre film. “Sono felice di aver riportato a Savoca – ha aggiunto Stracuzzi – la pergamena autografata dal maestro, un ricordo che sarà conservato nel nostro Museo assieme al “ciak” originale delle riprese del film”. Sul palco del Teatro Antico, Coppola ha inoltre ricevuto, dal regista Fabrizio Sergi, una miniatura della statua in acciaio inox presente in piazza Fossia e realizzata dall’artista Nino Ucchino.