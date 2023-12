Scafetta: "Messina in ripresa". Emmausso: "Col Catania cerco il gol dell'ex" VIDEO - Tempostretto

Torna in pubblico il Messina che ha fatto visita ad un suo sponsor. È stata l'occasione per incontrare i giovani tifosi e caricarsi in vista del derby col Catania

MESSINA – Nella serata di martedì quattro giocatori del Messina erano al Famila di via La Farina. Il supermercato è sponsor della squadra e il suo logo appare sulle maglie dei calciatori. Un incontro pubblico in cui Francesco Scafetta, Michele Emmausso, Damiano Lia e Giulio Frisenna hanno avuto modo di incontrare i tifosi, in maggioranza molto giovani, che interpellati più che fare domande hanno preferito incoraggiare la squadra e motivarla.

Uno di questi giovanissimi supporters quando Michele Emmausso, che è stato il più ricercato, ha detto che col Catania “proveremo a vincere” lo ha voluto correggere dicendo che “dobbiamo vincere”. La passione della piazza e il derby col Catania è molto sentito. Sono seguiti selfie con i presenti e autografi da firmare per i calciatori che hanno passato un pomeriggio diverso e regalato qualche sorriso ai tifosi, grandi e piccoli.

Scafetta: “Sto recuperando e sono disponibile”

A parlare Francesco Scafetta che dalla trasferta di Teramo contro il Monterosi Tuscia era uscito infortunato per un problema alla spalla: “Una vittoria che ci ha dato morale e ci serviva per riprenderci e ritrovarci tutti insieme. Riguardo l’infortunio sarò disponibile, sto recuperando e facendo terapia”.

Sul suo rapporto con l’allenatore e la posizione che preferisce in campo ha aggiunto: “Ho una grande intesa con mister Modica che ho avuto scorso anno a Vibo Valentia e da subito mi sono trovato bene. Lì giocavo da esterno e mi sono trovato molto bene, qui spesso sono impiegato a centrocampo e dove c’è bisogno dò una mano. Qui in Serie C, di diverso rispetto alla Serie D, dico che l’intensità è diversa e si incontrano squadre preparate”.

Emmausso: “Il mister merita di più”

Il numero dieci biancoscudato che si è tolto qualche sassolino dalla scarpa segnando il rigore che ha chiuso la sfida del “Bonolis” ha parlato dell’esultanza in cui ha abbracciato l’allenatore: “Credo che a livello personale, di gruppo e di squadra, il mister meritava qualcosa in più e si è meritato quell’abbraccio. È un gran lavoratore, un gran professionista e, oltre ad essere un grande allenatore, è anche un padre calcistico”.

Sul suo momento personale e in vista del derby che verrà ha dichiarato quanto segue: “Le critiche fanno parte del nostro lavoro, noi giocatori veniamo criticati quando le cose non vanno bene, ripeto che i valori verranno fuori e sono convinto che questa squadra farà divertire la città. Sappiamo il valore del Catania ci ho giocato lì e so come funziona, sarà una partita combattuta e non facile per nessuna delle squadre. Da ex ci ho già giocato e fatto gol, spero di ripetermi”.