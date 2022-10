Scaletta. Disagi per i lavori da piazza Macalda al castello, cittadini scrivono al sindaco - Tempostretto

Chiesto l'intervento del primo cittadino per eliminare i pericoli

SCALETTA – Una quarantina di cittadini residenti a Scaletta Superiore hanno chiesto al sindaco Gianfranco Moschella un “efficace intervento al fine di ripristinare, nel più breve tempo possibile, il manto bituminoso e le barriere di contenimento della strada di collegamento tra la piazza Macalda (Belvedere) della frazione di Scaletta Superiore e il Castello Rufo Ruffo, eliminando così la situazione di grave pericolo per la circolazione stradale e per l’incolumità dei cittadini che quotidianamente vi transitano”.

Da più di un anno sono in corso i iavori di recupero della Piazza Macalda e della strada di collegamento con il castello Rufo Ruffo, Interventi che – si legge nella nota indirizza al primo cittadino – hanno creato “molti disagi all’intera collettività della frazione di Scaletta Superiore a causa della carenza di parcheggi auto”. I cittadini evidenziano che “l’impresa esecutrice dei lavori ha provveduto, ormai da più sei mesi, alla collocazione di griglie per il deflusso delle acque piovane, senza però provvedere successivamente al rifacimento della pavimentazione stradale e al collocamento delle barriere di contenimento”, una situazione che “rappresenta un grave pericolo sia per la circolazione dei pedoni, dei motociclisti e degli automobilisti che, ogni giorno, sono costretti a fare delle vere e proprie prove di abilità al fine di schivare le numerose insidie, costituite dagli avvallamenti e dislivelli del manto stradale”.

I firmatari della richiesta sottolineano che il Comune di Scaletta Zanclea “è tenuto ad esercitare un’adeguata e puntuale vigilanza sull’esecuzione dei lavori affinché gli stessi, oltre ad essere eseguiti a regola d’arte ed in conformità agli elaborati progettuali, non rappresentino un pericolo per la circolazione stradale e per l’incolumità pubblica”. “Non può rappresentare una giustificazione, né per il Comune e né per l’impresa esecutrice dei lavori, l’aver collocato dei cartelli con la dicitura “Strada deformata” dal momento che, il fatto che il manto stradale sia deformato non significa che lo stesso debba essere disseminato di veri e propri ostacoli alla circolazione”, aggiungono.

Nella nota, indirizzata per conoscenza anche al comando della stazione carabinieri di Scaletta Zanclea, gli scriventi cittadini chiedono anche “un’adeguata illuminazione e delimitazione dell’area di cantiere di Piazza Macalda, al fine di consentire una maggiore utilizzazione della stessa come area di socializzazione e parcheggio auto”.