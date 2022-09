Scaletta Zanclea. Un centro di aggregazione giovanile al posto dell'ex scuola di piazza Croce - Tempostretto

Il Comune ha ottenuto un finanziamento di 1,2 milioni dalla Regione. L'obiettivo è frenare lo spopolamento della frazione collinare

SCALETTA ZANCLEA – Un milione e 200mila euro sono stati assegnati dalla Regione (assessorato della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro) al Comune di Scaletta Zanclea per la riconversione dell’ex scuola elementare di piazza Croce (sita nella frazione di Scaletta Superiore) in centro di aggregazione per minori dai 4 ai 18 anni. La struttura è inutilizzata da parecchi anni. Il progetto presentato dal Comune prevede lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza, l’efficientamento energetico, la redistribuzione delle opere interne, l’abbattimento delle barriere architettoniche, la coibentazione esterna ed interna, la realizzazione dei nuovi impianti. Il nuovo centro di aggregazione sarà inoltre dotato di arredi e attrezzature acquistabili con il finanziamento ottenuto.

Una struttura per frenare lo spopolamento

La frazione di Scaletta Superiore, come molti altri borghi siciliani, sta risentendo di un particolare disagio economico e sociale che ne sta determinando il progressivo spopolamento, anche a causa della mancanza di servizi. Per l’Amministrazione del sindaco Gianfranco Moschella risultava quindi di fondamentale importanza dotare la frazione di un centro aggregazione. Una volta realizzata la struttura potrebbe ospitare fino a 50 ragazzi, capace di intercettare non solo le istanze provenienti dall’ambito comunale, in cui la popolazione 4-18 anni è costituita da 177 unità, ma anche dai comuni limitrofi, fungendo così da volano per la ripresa socio-economica della frazione. Il finanziamento è stato assegnato a valere sulle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 2021/2027.