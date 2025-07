Scc Messina, ufficialmente partita la campagna associativa

Da oggi è possibile diventare azionista o socio della cooperativa, per quest'ultimi l'ammissione sarà formalizzata dopo delibera del Cda

MESSINA – È ufficialmente partita la Campagna Associativa 2025–2026 di Scc Messina, un progetto che mira a coinvolgere attivamente cittadini, sostenitori e tifosi nella vita della Cooperativa, attraverso un modello partecipativo, trasparente e condiviso.

Da oggi è possibile aderire scegliendo tra due diverse formule di partecipazione:

– Azionista di Partecipazione Cooperativa – con una quota una tantum di 25€, consente di sostenere il progetto e partecipare alle assemblee speciali, pur senza diritto di voto.

– Socio Cooperativo Ordinario – Promo Lancio – disponibile al costo agevolato di 100€ fino al 1° settembre (anziché 150€), permette di avere diritto di voto, partecipare alle assemblee ordinarie e contribuire alle decisioni sulla gestione, sul bilancio e sulla direzione della Cooperativa.

Procedura trasparente

Per entrambe le modalità, la procedura di adesione avviene interamente online e prevede:

•⁠ ⁠registrazione sul sito ufficiale sccmessina.it, creando un profilo personale nell’area login;

•⁠ ⁠download e compilazione del modulo di adesione, differenziato per Azionisti e Soci;

•⁠ ⁠upload del modulo firmato, insieme a una copia del documento d’identità in formato PDF.

Questo processo risponde ai principi di trasparenza e tracciabilità che regolano l’attività di una società cooperativa.

Area riservata

Ogni utente registrato avrà accesso a un’area riservata personale, dalla quale potrà:

•⁠ ⁠monitorare lo stato delle proprie richieste e ordini;

•⁠ ⁠scaricare lo Statuto e il Regolamento della Cooperativa;

•⁠ ⁠accedere a informazioni riservate e contenuti in anteprima.

Un ulteriore strumento di coinvolgimento attivo, pensato per consolidare il rapporto diretto tra ogni aderente e la Cooperativa.

I soci dovranno essere accettati dal Cda

Per chi sceglie la formula di Socio Cooperativo Ordinario, l’ammissione sarà formalizzata previa delibera del Consiglio di Amministrazione.

La verifica dei documenti e la valutazione della richiesta richiederanno almeno 7 giorni lavorativi, al termine dei quali verrà inviata una comunicazione via email sull’esito della domanda

La campagna vuole dare voce a chi desidera essere parte attiva del progetto cooperativo, in una visione di partecipazione autentica e radicata nel territorio.