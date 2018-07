Dalle 18 di oggi, e per tutto il weekend, riapre lo svincolo di Giostra

Un sospiro di sollievo. Lo scorso weekend era stata un'esperienza troppo traumatica per poterla ripetere e così il Cas e l'impresa Toto Costruzioni hanno trovato l'accordo per sospendere i lavori due giorni e mezzo.

Dalle 18 di oggi, fino alle 6 del mattino di lunedì, riapre lo svincolo di Giostra. Una scelta necessaria per evitare che, di nuovo, si formassero lunghe code allo svincolo di Boccetta e in tutte le zone limitrofe, addirittura a cominciare dalla parte bassa del viale. E' consuetudine, del resto, che, ad ogni weekend estivo, tanti messinesi si spostino nelle località balneari della zona tirrenica. Considerati i lavori in corso sul tratto Boccetta - Giostra, anche in tangenziale si erano formate lunghissime code. Con la riapertura di Giostra, invece, sarà possibile bypassare il viadotto Ritiro e snellire il traffico sia in città, in zona nord, sia in tangenziale.

Tutto si ripeterà anche nel prossimo week end fino al termine di questa prima fase di lavori, prevista intorno al 20 luglio (VEDI QUI).

Lunedì, intanto, potrebbe essere la volta buona per l'avvio delle opere necessarie per l'apertura dell'ultimo svincolo, quello in uscita per chi proviene da Villafranca. Un fermo inspiegabile, a distanza di un anno dall'apertura dell'altra uscita, che sembra finalmente destinato a sbloccarsi. Si tratta solo di lavori di rifinitura e messa in sicurezza, che dovrebbero durare circa un mese. Obiettivo, a questo punto, l'apertura intorno al 10 agosto.