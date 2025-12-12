“Scendi in campo”, oggi a Messina il tesseramento di Forza Italia

Appuntamento dalle 16 a Piazza Cairoli e lancio del "Natale solidale 2025"

MESSINA – ‘Scendi in campo!’: torna oggi a Messina la Giornata di tesseramento 2025 di Forza Italia, organizzata in collaborazione tra Forza Italia Città di Messina e l’associazione politico culturale ‘Silvio Berlusconi’. Appuntamento in piazza Cairoli, dalle 16 alle 19, con il segretario cittadino del partito, Antonio Barbera; Cinzia Coscia, presidente dell’associazione; Santi Coniglio, coordinatore provinciale dei Giovani di Forza Italia Messina e Forza Italia – Azzurro Donna, il coordinamento provinciale messinese.

In piazza, inoltre, Forza Italia Giovani Messina sarà presente con uno stand dedicato al lancio del Natale Solidale 2025, iniziativa nazionale attiva dal 15 novembre al 15 dicembre in tutta Italia. “Un piccolo gesto può fare una grande differenza, donando un contributo per sostenere coloro che sono più in difficoltà”, si legge in un comunicato.

Previsti i collegamenti in video di Bernadette Grasso (nella foto), parlamentare regionale Ars di Forza Italia e segretaria provinciale degli azzurri, e di Alessandro De Leo, parlamentare regionale Ars di Forza Italia. Introduce e modera i lavori, Antonio Barbera.