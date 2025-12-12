 "Scendi in campo", oggi a Messina il tesseramento di Forza Italia

“Scendi in campo”, oggi a Messina il tesseramento di Forza Italia

Redazione

“Scendi in campo”, oggi a Messina il tesseramento di Forza Italia

venerdì 12 Dicembre 2025 - 15:27

Appuntamento dalle 16 a Piazza Cairoli e lancio del "Natale solidale 2025"

MESSINA –  ‘Scendi in campo!’: torna oggi a Messina la Giornata di tesseramento 2025 di Forza Italia, organizzata in collaborazione tra Forza Italia Città di Messina e l’associazione politico culturale ‘Silvio Berlusconi’. Appuntamento in piazza Cairoli, dalle 16 alle 19, con il segretario cittadino del partito, Antonio BarberaCinzia Coscia, presidente dell’associazione; Santi Coniglio, coordinatore provinciale dei Giovani di Forza Italia Messina e Forza Italia – Azzurro Donna, il coordinamento provinciale messinese.

In piazza, inoltre, Forza Italia Giovani Messina sarà presente con uno stand dedicato al lancio del Natale Solidale 2025, iniziativa nazionale attiva dal 15 novembre al 15 dicembre in tutta Italia. “Un piccolo gesto può fare una grande differenza, donando un contributo per sostenere coloro che sono più in difficoltà”, si legge in un comunicato.

Previsti i collegamenti in video di Bernadette Grasso (nella foto), parlamentare regionale Ars di Forza Italia e segretaria provinciale degli azzurri, e di Alessandro De Leo, parlamentare regionale Ars di Forza Italia. Introduce e modera i lavori, Antonio Barbera.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Quest’anno il Natale da Naïma Griffe è un invito a lasciarsi sorprendere
Messina. “La Parola Nuda”, appuntamenti tra poesia, musica e teatro
Messina. Litorale di Maregrosso, autorizzato il progetto di bonifica
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED