Schianto in parapendio a Milazzo. Muore 57enne di Bolzano, grave la figlia

La 30enne è in gravi condizioni al Policlinico. Il padre invece non ce l'ha fatta. Ancora da chiarire i risvolti dell'episodio.

Milazzo – Sono precipitate velocemente le condizioni di Marcu Floria, il 57enne di Bolzano coinvolto nell’incidente in parapendio avvenuto intorno alle 13.30 sul lungomare di Milazzo. L’uomo ha accusato un arresto cardiaco. Grave la figlia di 30 anni, ricoverata al Policlinico di Messina dove, secondo le prime informazioni, sarebbe stata intubata.

L’incidente si è verificato mentre i due turisti effettuavano un lancio in parapendio: il vento li ha sospinti contro una impalcatura della ex discoteca Le Cupole. Sul posto i carabinieri, i Vigili del Fuoco e il 118. La donna è stata trasferita in elisoccorso a Messina mentre il padre, dopo essere stato salvato dai pompieri. era stato trasportato verso l’ospedale di Milazzo.

Sono già stati avviati gli accertamenti per capire esattamente cosa è accaduto e perché i due si siano lanciati, malgrado il forte vento.