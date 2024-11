Incidente in parapendio a Milazzo, 2 feriti nello schianto contro discoteca abbandonata VIDEO

Il vento li ha spinti contro l'impalcatura de Le Cupole, sul lungomare di Ponente. Grave uno dei due

Milazzo – Ci sono due feriti, uno dei quali gravi, per l’incidente in parapendio avvenuto intorno alle 13.30 sul lungomare di Ponente a Milazzo. Si tratta di padre e figlia, turisti del Trentino Alto Adige in Vacanza in Sicilia. Lei, in gravi condizioni, è stata trasferita in elisoccorso al Policlinico di Messina. Il padre, le cui condizioni sono serie ma non si teme per la sua vita, è stato ricoverato all’ospedale di Milazzo.

I due, trascinati dal forte vento, si sono schiantati contro una impalcatura della discoteca abbandonata “Le Cupole”. Sul posto il 118, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Milazzo con autopompa serbatoio (APS) e pick-up con modulo attrezzato e i Carabinieri.