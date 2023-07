Schianto mortale a Patti, fari su velocità e condizioni della strada - Tempostretto

A che punto è l'indagine sulla morte di Michele Arduca

PATTI – Saranno gli accertamenti tecnici a chiarire cosa ha causato la morte di Michele Arduca, vittima dell’incidente avvenuto a Patti nel fine settimana, sulla strada a scorrimento veloce che collega lo svincolo autostradale col centro storico e la marina del comune.

Non ci sono dubbi che si tratti di un incidente autonomo e che lo schianto sia stato fatale per il 40enne di Marsala, morto ancor prima che i soccorsi potessero provare a rianimarlo. Non resta quindi che alla Polizia stradale chiarire se l’uomo stesse correndo troppo, periziando la Ducati Panigale in sella alla quale l’uomo viaggiava. Sotto la lente ci sono però anche le condizioni della superstrada, la manutenzione dell’asfalto ma soprattutto l’adeguatezza delle barriere di protezione laterale. Il guardrail era a norma e, se così non fosse, con una barriera adeguata Michele poteva salvarsi?

I primi accertamenti della Polizia stradale indicano infatti che, affrontando il curvone del primo tratto della bretella, all’uscita del rettilineo, il due ruote ha sbandato sbattendo contro la barriera laterale. Il corpo di Michele è stato sbalzato oltre la scarpata. Inutili i tentativi del 118 di salvarlo: il suo cuore ha smesso di battere sull’ambulanza diretta al vicino ospedale Barone Romeo di Patti.

L’addetto di una società che si occupa di prodotti per l’odontoiatria, residente a Reggio Calabria, viaggiava in compagnia di altri motociclisti, già ascoltati dagli agenti della Polstrada: nessun altro mezzo è stato coinvolto nel sinistro né pare si tratti di una manovra di qualche altra persona che può aver interferito con l’andatura del ragazzo. Le tracce sull’asfalto fanno invece ipotizzare che viaggiasse a velocità elevata, forse non adeguata a quel tratto insidioso di superstrada.

Il sostituto procuratore titolare del caso ha comunque incardinato tutti gli accertamenti necessari per non lasciare nulla in ombra e chiarire esattamente cosa è accaduto e se ci sono responsabilità. Sequestrato quindi il due ruote del ragazzo, mentre la sua salma è ancora all’ospedale di Patti, in attesa che venga disposta l’eventuale autopsia per verificare anche in che condizioni viaggiasse Arduca. Titolare del caso è il PM di Patti Alessandro Lia.