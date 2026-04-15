Schifani indagato per la frana di Niscemi: “Massima fiducia nella magistratura”

Il presidente della Regione si dice convinto che i fatti saranno accertati in tempi brevi

“Ripongo massima fiducia nel lavoro della magistratura, convinto che accerterà i fatti in tempi brevi”. Così il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha commentato gli sviluppi dell’inchiesta sulla frana di Niscemi, entrata nel vivo con i 13 avvisi di garanzia spiccati dalla Procura di Gela.

“Affronto questa situazione con tranquillità – ha dichiarato Schifani – consapevole di aver sempre operato con correttezza e senso delle istituzioni. Vado avanti nell’espletamento delle mie funzioni con serenità e determinazione, anche in virtù dei risultati fin qui raggiunti”.

La solidarietà di Forza Italia: “Schifani dimostrerà estraneità ai fatti”

“Siamo totalmente fiduciosi nel fatto che il presidente Schifani dimostrerà non solo la propria estraneità rispetto a qualunque responsabilità per la frana di Niscemi, ma soprattutto potrà dimostrare di avere lavorato, fin dal suo insediamento e in tutta la Sicilia, contro il dissesto idrogeologico e per la prevenzione dei rischi, per la tutela della vita umana e dei beni”. Lo ha dichiarato, a nome dei deputati regionali di Forza Italia, il capogruppo Stefano Pellegrino.

“Proprio quello che è un atto dovuto da parte della Procura della Repubblica – ha aggiunto Pellegrino – sarà il modo per dimostrare il buon lavoro svolto dal governo regionale in questa legislatura e per confermare come il presidente e tutta la struttura regionale si siano attivati immediatamente per dare la necessaria assistenza e, per quanto di competenza dell’attuale governo, per prevenire ogni rischio alla popolazione”.

Galvagno: “Rinnovo stima ai presidenti della Regione”

Anche il presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Gaetano Galvagno, è intervenuto con una nota sugli sviluppi dell’inchiesta. “La vicenda relativa alla frana di Niscemi, che ha scosso non poco tutta la comunità siciliana – ha detto Galvagno – è complessa ed articolata nel tempo e sarà anche questa indagine della magistratura a confermare la buona condotta, nei rispettivi anni di amministrazione, dei presidenti della Regione di cui ho potuto constatare la correttezza sia durante la mia esperienza parlamentare sia da libero cittadino ed ai quali, oggi, rinnovo ogni stima”.

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