Il Messina verso una Vigor Lamezia con pancia piena

Nelle ultime tre in casa i lametini hanno incassato tre sconfitte, la salvezza matematica non c'è ancora ma manca poco

MESSINA – Il Messina dopo la vittoria ai danni del Ragusa deve tornare alla vittoria anche in trasferta per rincorrere quel sogno salvezza che probabilmente passerà dai playout ma non va lasciato nulla di intentato. Domenica al Guido D’Ippolito si troverà di fronte una squadra reduce dal recupero infrasettimanale contro il Milazzo, partita che peserà sulle gambe dei lametini. I calabresi poi hanno un po’ staccato la spina, nelle ultime sei 3 punti su 18 a disposizione, tre sconfitte e tre pareggi, nelle sei precedenti invece 15 su 18 con cinque vittorie e una sconfitta. Il Messina ritrova la Vigor Lamezia dopo il 5-0 del preliminare di Coppa, squadra totalmente diversa da quella poi incontrata all’andata al Franco Scoglio (1-0 Messina) e squadra ancora cambiata domenica con alcuni innesti arrivati dal mercato invernale.

L’avversario Vigor Lamezia

Vigor Lamezia che occupa al momento il decimo posto con 37 punti. Non può ancora festeggiare la matematica salvezza, potrebbe essere risucchiata nella griglia playout, ma si trova in una situazione di tranquillità perché l’ipotesi che questo possa succedere è davvero remota.

La squadra calabrese ha comunque perso 14 partite a fronte di 10 vinte e 7 pareggiare. Proprio nelle ultime settimane sta riscontrando una difficoltà a vincere, ultimo successo in casa contro la Reggina sei turni fa (tre pareggi e tre sconfitte). Nei sei turni precedenti invece 5 vittorie e 1 sola sconfitta in casa della Nissa che evidentemente ha messo tranquillità all’ambiente.

In casa in particolare ha incassato tre sconfitte consecutive sulla sette totali, numeri che comunque sono positivi con 22 punti, sui 37 totali, conquistati al Guido D’Ippolito e differenza reti in positivo con 24 reti segnate e 13 subite tra le mura amiche. Allenata da Renato Mancini ha un ex tra le sue file, l’ala sinistra Giovanbattista Catalano. Il modulo più utilizzato è il 4-3-3, i giocatori più pericolosi Cosendey 7 gol, Spanò 6 gol e 3 assist, Catalano 7 assist e 4 gol.

Il precedente dell’andata

Nel girone d’andata, al Franco Scoglio, si impose il Messina per una rete a zero. Gol di Roseti in apertura completato dal clean sheet di Sorrentino per firmare la prima di due vittorie consecutive di Messina le prime e ultime della gestione tecnica Romano. I calabresi replicarono poi con una traversa colpita dall’ex Catalano, nel finale di gara in pieno recupero espulso Riga per la Vigor Lamezia ma il Messina si difese bene.

Precedente anche nei preliminari di Coppa Italia, sempre in terra calabra, con sconfitta per 5-0 contro la Primavera del Messina il 24 agosto.