Gianluca Santisi

“Schifani vada a casa”, sit-in del Pd messinese davanti agli ospedali di Taormina e Barcellona

lunedì 10 Novembre 2025 - 20:20

Il segretario provinciale Hyerace: "Mercoledì protesteremo nei luoghi simbolo del disastro di questo governo"

MESSINA – “La Sicilia ha diritto a un governo pulito, trasparente e credibile,  capace di restituire dignità, fiducia e speranza a un popolo stanco di  essere tradito, umiliato, offeso. Mercoledì 12, alle ore 15:00, saremo davanti agli ospedali di Taormina e  Barcellona Pozzo di Gotto per dire con forza che la nostra terra non può  più essere ostaggio di un governo regionale travolto da inchieste, scandali e opacità”. Lo ha dichiarato Armando Hyerace, segretario provinciale del Pd, annunciando l’adesione ai sit in promossi dal Partito Democratico siciliano per invocare le dimissioni del Governo Schifani.

“Il quadro che emerge dalle indagini su Cuffaro e altri esponenti regionali – continua il segretario del Pd messinese – racconta di un sistema di potere logoro, inquinato e privo di  credibilità. Non è più solo una questione giudiziaria, ma una crisi  politica e morale senza precedenti. La misura è colma: non bastano rimpasti o sospensioni di facciata. Serve un atto di dignità: si torni al voto, si restituisca la parola ai  cittadini”.

La protesta davanti ospedali

“Abbiamo scelto di manifestare davanti agli ospedali – spiega Hyerace – perché la sanità è il simbolo del disastro di questo governo: liste d’attesa infinite,  ritardi che costano vite umane. Eccellenze che rischiano di essere  sacrificate per mere logiche clientelari, come dimostra il caso della cardiochirurgia pediatrica di Taormina. Con dieci inchieste che lambiscono o coinvolgono direttamente la giunta,  pensare di andare avanti con un rimpasto è una presa in giro per i  siciliani.  Questo non è più un governo: è la fotografia del fallimento  morale e politico di un’intera classe dirigente”.

